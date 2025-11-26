ともに東洋大のDeNAドラフト2位・島田と同3位・宮下が都内で入団交渉し、島田が契約金7000万円と年俸1200万円、宮下が契約金6000万円と年俸900万円でそれぞれ仮契約した。大学日本代表にも選出された最速155キロ右腕の島田は「1年目からベイスターズの力になりたい」と声を弾ませ、右打者で内野手の宮下は「ファンの皆さまに早く名前を覚えてもらえるように頑張ります」と目を輝かせた。（金額は推定）