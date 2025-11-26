◇栄光のバックホーム感動の製作秘話（1）脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が28日に公開される。涙なしでは見られない野球ファン必見の感動作はどのようにして作られたのか。製作者や出演陣に作品に懸けた思いを聞く連載企画。第1回は闘病の横田さんを支えた母、まなみさんを演じた主演の鈴木京香（57）です。「まなみさんはとて