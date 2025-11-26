田中博師が25日朝、東京競馬場を訪れ、カランダガンの調教を視察した。馬場入りから最後まで稽古を見届けた師は「せっかく欧州最強馬が来ているので、ここ3日間、見させてもらいました」と説明。続けて「とても軽くて良い走りをする馬。馬場は合うのでは。フランスの馬は瞬発力がありますし、馬場によっては時計も速い」と話した。