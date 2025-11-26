東都大学野球連盟は25日、ドラフト会議で指名された選手を対象に都内で税金などに関する研修会を行い、6選手が参加した。巨人からドラフト3位指名された亜大・山城は「お金のことだったので難しかったです」と感想を語った。14日には契約金6000万円、年俸1000万円で仮契約（金額は推定）を結んだが「契約金は退職金の前払いみたいなものと言っていたので…使い過ぎずに」と話した。