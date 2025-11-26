減俸にもすがすがしい表情だった。巨人・田中将が都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、6000万円減の年俸1億円（金額は推定）でサイン。「ありがたい言葉をたくさんかけていただいた。うれしかった」と球団に感謝し、「日本一になりたい。個人の記録よりも一番の目標」と闘志を燃やした。重荷はなくなった。「今季を一言で振り返ると」という質問に「200」と即答。最終登板だった9月30日の中日戦（東京ドーム）で6回2失点と