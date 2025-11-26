都内で「2025埼玉西武ライオンズ感謝の集い」が開かれ、約230社のスポンサー関係者ら約500人を迎えた。後藤高志オーナーは冒頭のあいさつで球団改革が進展していることを説明。「Aクラス、リーグ優勝、日本一を目指す球団。西口監督も“こんなもんじゃない”と闘志に火がつくと思う」と語り、野手のフィジカル強化を掲げた秋季キャンプを踏まえて「成果が着実に上がることを大いに期待している」と奮起を求めた。