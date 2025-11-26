新型ロマンスカーのイメージ（小田急電鉄提供）小田急電鉄は26日までに、2029年3月にデビュー予定の特急ロマンスカー新型車両のイメージを公表した。多摩川といった沿線河川や、富士山を望む芦ノ湖など「水」にちなんだ景色から着想を得て、コンセプトは「きらめき走れ、ロマンスカー」。同社は「沿線に潤いをもたらしている水のように、人・地域・自然をつなぐ存在を目指す」としている。小田急によると、車体は「淡い水色」