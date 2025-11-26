１１月２５日朝、北海道苫前町小川地区で箱わなにかかっているのが確認されたのは、体長１.９メートル、体重およそ３８０キロのクマです。人が近づくと警戒するような様子も確認できます。このクマは重さおよそ３００キロの箱わなをひっくり返すなど、町内で目撃が相次いでいた個体とみられています。足の大きさは１７センチあり、その場で駆除されました。（猟友会羽幌支部苫前部会林豊行部会長）「近所の人がいくらか安