ワシントンの本部に掲げられたFBIの紋章（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は25日、米連邦捜査局（FBI）がトランプ政権による「違法な命令」に従わないよう軍人らに求める動画を公表した野党民主党の議員6人に聴取を要請したと報じた。「違法行為」に当たるかどうかを確認するためという。司法省関係者の話としている。米国で野党議員が政権を批判したことによって刑事責任を問われた場合、異例の事態になるとみられ