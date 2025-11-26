格の高い鮨店ひしめくこの街の品格を感じ、それでいて日常的に行きつけにできる店がある。そんな良店が令和の「銀座鮨」に相応しい。１．３種のシャリを使い分ける久兵衛仕込みの実力派『鮨 きよし』店主の酒井さんは若くして入門し、主に『銀座 久兵衛 オークラ東京店』で腕を振るった実力派。2019年に自身の名前で独立した。ホテルのカウンターで鍛えた腕前は本物。握る所作も美しい「鮨は魚に旨いと書くんです」と、真摯にベス