日本ハムから国内ＦＡ権を行使した松本剛外野手（３２）が巨人入りを決断したことが２５日までに明らかになった。２２年に打率３割４分７厘で首位打者に輝き、２２、２４年は２０盗塁以上をマークし、守備力も高い。近年は故障や若手の台頭もあり、今季は６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、巨人はさらなる伸びしろがあるとみて注視してきた。なぜ松本剛が必要なのか―。背景には外野陣が課題の中、特に中堅手の補強が急務