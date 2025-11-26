スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は24日、井上拓真（29＝大橋）と那須川天心（27＝帝拳）のプロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦で掲出されていた大リーグ、ブルージェイズのロゴについて、球団が海外で広告を掲出する際に必要なリーグ事務局の許可を得ていなかったと伝えた。同サイトによると、ブルージェイズは「有料の協賛ではない」と説明。大リーグ機構が処分を検討するかは不明という。