ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ちし、新王者になった井上拓真（２９）＝大橋＝が一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見した。プロ格闘技５４連勝中だった神童に初黒星をつけ、自身１年１カ月ぶりに王座に返り咲き、井上尚弥（３２）＝大橋＝と兄弟そろっての４団体統一という夢も再び掲げた。まずはＷＢＡ世界同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝へ