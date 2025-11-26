Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２７）が２５日、都内で「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ２０２５」のフォトコールに、美しいワインレッドのセットアップで登場した。グループとして大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦への初出場が決まるなど、充実の１年を過ごしている佐野。来年の目標について問われると「具体的ですがインスタグラムでのフォロワー２００万人を目指そうと思います。グループとしては紅白歌合戦にださせて