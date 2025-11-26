ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）とラウール（２２）が２５日、都内で行われた「ＶＯＧＵＥＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ２０２５」のフォトコールに登場した。ゆるやかなコンビの空気感は健在。今年の活躍について問われたラウールが「個人的には映画を２本。一つは葬儀屋さんの話と、もうひとつは漫画が原作の『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』という作品に…」と話すと、目黒が「それ、俺だ」とツッコミ。続けて「