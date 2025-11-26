コントレイルを無敗3冠馬に育て上げた矢作厩舎は同産駒2頭を登録。新馬戦快勝から臨むフリーガーは厩舎でも“父似”が浸透。吉田翔助手は「（父を担当した）金羅さんも“見た目や乗り味がお父さんに似ている”と言っていた。真面目なのがいいところ」と語る。前走は調教を目いっぱいやったわけではないが、センス抜群のレースぶり。「ジョッキー（坂井）も“100点の競馬”と言ってくれたので」と期待を抱いて重賞に挑む。