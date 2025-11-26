セ・リーグのベストナインが２５日に発表され、阪神の近本光司外野手（３１）が外野手部門で５年連続の５度目の受賞となり、「ケガなく継続して取れているのはすごくうれしい」と喜びの声を口にした。５年連続での受賞は田淵幸一に並ぶ球団歴代３位タイ。来季も受賞し、６年連続となれば球団歴代最多の藤村富美男、吉田義男と肩を並べる。さらに外野手に限ると５度目の受賞は球団歴代最多。昨季までは４度で金本知憲、マートン