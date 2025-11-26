唯一のG1勝ち馬ルガルはスプリンターズS12着から巻き返しの一戦。山本助手は「いつもと変わらない感じできている。自分で体をつくる馬だし、G1馬なのでここなら…と思う」と力を込める。火曜朝は坂路で調整。「今朝の動きも良かったし、順調にきている。59キロも大丈夫だし、G1を勝っている相性のいいジョッキーにも期待したい」とコンビ再結成の西村淳に復活を託した。