セ、パ両リーグのベストナインが２５日に発表された。阪神の中野拓夢内野手（２９）は兵庫県庁などの県内各所を行脚した。朝から３カ所を巡り、祝賀会に参加するなど多忙だった選手会長。この日発表されたベストナインでは二塁手部門で初選出となった。県庁で行われた「スポーツ賞特別賞」の贈呈式では「連覇することで、もっと勇気や希望を与えられるし、小さい子どもたちにも夢を与えられる。そこを目指して、愛される球団