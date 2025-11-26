阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２５日、プロ５年目でベストナインに初選出された。阪神で三塁手部門の選出は２００５年・今岡誠以来で、本塁打＆打点王とゴールデングラブ賞に続く“４冠”。「しっかり１年間、頑張って良かったなと思いますね」と誇らしげに振り返った。今季は１３９試合で打率・２７７、４０本塁打に１０２打点と打撃面で飛躍を遂げ、２冠王に輝いた。さらに守備では昨季の２３失策から６失策と大幅に減らし