µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£¶£°£°£°Ëü¸º¤Î£±²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Ø¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¡×¤È¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤Îµ­Ï¿¤è¤ê¡¢°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤½¤³¡£Åê¤²¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯Àë¸À¤·¤¿¡££´£°ºÐ¤ÎÄ¹Ìî¤¬°úÂà¤·¡¢£²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤ÏÆ±³Ø