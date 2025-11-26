スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日に都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）がいずれも初受賞した。村上は頼もしい相棒との完全試合を今後の目標に掲げた。「兼ね合いもあるけど、できればいい」。晴れの舞台で思い出したのは飛躍の第一歩になった23年4