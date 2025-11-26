世界初挑戦で判定負けを喫し、王座奪取を逃した那須川が25日、自身のSNSを更新。早朝6時ごろ、リング上で土下座している写真とともに「試合負けました」と報告し「人生なかなかうまくいかない悔しいです」と心境をつづった。試合後の会見では笑顔で現役続行を宣言しており「負けたからなんだ何も変わることなんてないよ人生実験です挑戦し続けます必ずやり返すから」と雪辱への思いを強めた。