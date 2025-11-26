阪神・佐藤輝の悲願がかなった。プロ5年目でベストナイン初受賞。両リーグ最多得票だった。40本塁打＆102打点で2冠に輝いた功績が評価され、三塁手として栄冠をつかんだ。「しっかり一年間、頑張って良かったなと思います。もちろん（獲りたい賞だった）」7ポジションを阪神勢が占める“猛虎ジャック”にも「（今季は）みんないい仕事ができたと思う。この結果になって、当然」と淡々。来季もホットコーナーでベストナインを