阪神・近本のベストナイン受賞は5年連続となった。その数字が示すように球界を代表する外野手として君臨。タイトル常連のリードオフマンは連続受賞に充実感を漂わせていた。「ケガなく継続して獲れているのは凄くうれしい。（継続して獲れていることは）凄く大事なことと僕の中では思っています」5年連続の受賞は球団で76年の田淵幸一以来、49年ぶりとなった。攻撃では1番打者としてチームの起点となり、足で相手バッテリー