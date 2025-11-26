巨人・浅野翔吾外野手が契約更改交渉に臨み、１００万減の１７００万円でサインした。（金額は推定）高卒３年目の今季は、異例の３軍降格も経験して６月には「右尺骨茎状突起不全骨折」で離脱。１軍では２９試合で打率・１８７、２本塁打に終わった。「野球人生で一番悔しかった。来シーズン１軍で活躍してリーグ優勝、日本一に貢献できるように頑張りたい」と決意を示した。