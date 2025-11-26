プロボクシングWBC世界バンタム級新王者となった井上拓真（29＝大橋）が同級1位・那須川天心（27＝帝拳）との王座決定戦勝利から一夜明けた25日、横浜市内の所属ジムで会見した。今後は兄で世界スーパーバンタム級4団体統一王者・尚弥（32＝大橋）が返上したバンタム級4団体王座統一への再挑戦を宣言。日本人初の5階級制覇を目指す井岡一翔（36＝志成）らとの対戦も歓迎するなど、難敵との連戦を制して兄に続く偉業達成を目指す