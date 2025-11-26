巨人・田中将大投手（３７）が２５日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６０００万減の１億円でサインした。来季に向け、リーグ制覇と日本一に貢献する決意を表明した。（金額は推定）グレーのスーツに身を包み、ジャイアンツカラーのオレンジのネクタイを着用して会見場に登場した。「当然減俸です」と淡々と語った。大幅減俸にはなったが、球団からは夏以降に投球の内容が良くなったことや後輩に経験を伝えたこと