日本ハムから国内ＦＡ権を行使した松本剛外野手（３２）が巨人に入団することが２５日、関係者への取材で分かった。巨人は右打ちの外野手が手薄で補強ポイントとなっており、２０２２年に首位打者に輝いた実力者に白羽の矢を立てた。近く発表される見込み。今季まで３年間、選手会長も務めたチームリーダーが新天地を選択した。松本剛は球団納会に出席した２１日に「早い段階で、とは思っています。来季に向けて気持ち的にもす