旅先や出張の下着の悩みを解決する、グンゼの新作「エアヴェールブラ」＆セットショーツがMakuakeにて先行発売開始♡ブラはわずか25g、ショーツも27gと超軽量で、荷物をぐっと軽くします。さらに速乾性とクロッチ吸水布を備え、長時間移動でも快適な着心地。軽さと機能性を両立したアイテムで、旅をもっと自由に、心地よく楽しめます♪ 旅先で便利な超軽量ブラ＆ショーツ 「エアヴェールブ