¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥×¥íÌîµåºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡½ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¡½Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¿·²ÃÆþ¤ÎÉú¸«¤ÈÆ±ÀÊ¡£ºäËÜ¤ÏÂÐ¹³¿´¤ò¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤ä¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï°ì½ï