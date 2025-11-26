日本ハムからトレードで阪神へ移籍した伏見寅威捕手（３５）が２５日、東京都内で行われた「最優秀バッテリー賞」の表彰式に出席し、既に阪神投手陣の予習を開始していると明かした。初受賞の喜びをかみしめつつ、新天地への準備は着々だ。「（今季の）全試合見ようと思っています。何がいいのかを自分が理解しておかないと戦力になれない。しっかりオフの間にやっていきたい」と話した。同席した阪神・村上を「何でも器用に