【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、交流サイト（SNS）で、ロシアによるウクライナ侵攻を巡る米和平案について「相違点はわずかだ」とし、交渉がまとまるめどが付けば、ロシアとウクライナの両首脳と会談する意向を示した。