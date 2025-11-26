ＤｅＮＡの森敬斗内野手が契約更改交渉に臨み、２００万減の２１００万円でサインした。（金額は推定）今季は期待された遊撃の定位置獲得に至らず、２８試合出場にとどまった。右肘を痛め１０月にクリーニング手術を行い「悔しいシーズンだった」と唇をかんだ。オフはリハビリに励みながら「１年間戦える体づくりをメーンにやる」と話し、「食事面を見直したい。ジャンクフードが好きなので油物は控えたい」と話した。