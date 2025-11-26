拉致問題に進展が見られない中、横田めぐみさんの母・早紀江さんの心の支えとなっているのがめぐみさんの同級生の存在です。それぞれがめぐみさんへの思いを胸に秘めながら親子の再会を祈っています。 ■横田早紀江さんを励ます会に高市首相からメッセージ 拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんの暮らす川崎市で先日、めぐみさんの同級生が開いた『励ます会』。6回目の開催で初めて首相から早紀江さんにメッセ}