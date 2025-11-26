新潟県やJAなどで作る県農業再生協議会は11月25日、来年度の県産米の目標生産量などを決定しました。【県農業再生協議会石井章 会長】「（今年度は）豊作基調だったことから、主食用米の前年実績を大きく上回る生産量となる見込み」県やJAなどで作る県農業再生協議会は25日、来年度の県産米の生産目標などについて協議しました。今年度、生産現場では価格が高騰する主食用米の生産意欲が高まり、作付面積は昨年度よりも7200ヘク