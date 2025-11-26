22日の京都3Rで落馬負傷した浜中俊（36）は検査の結果、左肩、左手首、左足親指を骨折していたことが判明した。26日に手術を受ける予定。浜中は「年内に騎乗するのは厳しいと思います。残念ですが、しっかりと治して復帰したいです」とコメントした。