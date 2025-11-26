フジテレビで12月4日に放送される年末恒例『プロ野球珍プレー好プレー大賞』（後7：00）に松井秀喜のVTR出演が決定した。【写真】「ナイスガイ」「大好きなお二人」クリスマスツリー前で2ショット披露の元木大介＆高橋由伸氏収録が行われたのは、くしくも33年前、当時巨人軍の監督だった長嶋茂雄さんが、プロ野球ドラフト会議で４球団競合の末に松井秀喜を引き当てた11月21日。師弟関係がスタートしたその日に、師と仰ぐ長嶋さ