葉山町のオリジナルタンブラー＝２１日、同町役場飲み物をテイクアウトするときの「マイタンブラー」使用を奨励している葉山町のオリジナルタンブラーが人気を呼んでいる。機能性とデザインが好評で、当初予定の３倍に当たる１５００個を用意。１２月３１日まで、町役場などで２度目の追加販売をしている。オリジナルの「葉山タンブラー」は、保温性の高いステンレス（３８０ミリリットル、９００円）と、軽くて二重構造になっ