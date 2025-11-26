ボクシング大橋ジムの大橋秀行会長が２５日、那須川天心（２７＝帝拳）との王座決定戦を制してＷＢＣ世界バンタム級王座を獲得した井上拓真（２９＝大橋）の今後について言及した。この日は横浜市内で拓真の一夜明け会見が開かれ、今後について大橋会長は「未定」と話した。バンタム級は有力選手がひしめいており、ＷＢＣ同級３位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との指名試合となれば「しょうがない」としつつ