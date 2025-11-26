阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、兵庫県西宮市のららぽーと甲子園で行われた優勝報告会で、トミー・ジョン手術からの復活を目指す下村海翔投手（２３）を来季戦力として期待した。甲子園球場と目と鼻の距離に設営された会場には２５００人が集結。「佐藤もいますけど、今ファームの方では下村が、西宮出身で頑張っています」と紹介。この日は、尼崎のＳＧＬスタジアムで開催された優勝報告会にも参加。夜は大阪市内で「リー