東宝は２５日、映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が１７３億７７３９万４５００円を記録し「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、２００３年）の１７３・５億円を超えて、実写邦画歴代１位を２２年ぶりに更新したと発表した。＊＊＊＊日頃から映画と歌舞伎の両方を取材しているので、吉沢と横浜による女形の芸に注目して「国宝」を観賞した。歌舞伎の場面も違和