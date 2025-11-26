女優の上戸彩（40）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」（12月5日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。増上寺を「ZOOJOJI」に変えるというコンセプトで「いいんですか？お寺のお名前を。炎上しないですか？」と心配そう。動物が人間のように暮らす世界が舞台で、前作は16年に公開され、日本では興収76億円超えの人気作。「全てにおいてパワーアップしている」と自信を見