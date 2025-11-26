女優の和合由依（17）が主演する舞台「TRAINTRAINTRAIN」の通し稽古が25日、東京・池袋の東京芸術劇場プレイハウスで公開された。2021年の東京パラリンピック開会式で注目を集め、本格的に女優デビュー。初舞台となる今作では、SLを擬人化した少女を演じ、車椅子を降りての演技も披露する。「私の体が持つ感覚全てを使って、生のものたちを精いっぱい吸収し、舞台上で舞い放ちたい」と意気込んだ。26日から同所で。