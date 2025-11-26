防衛装備品の輸出に関する制約を緩和し、海外に販路を広げれば、防衛産業の基盤を強化することができるだろう。平和国家としての立場を堅持しつつ、安全保障環境や時代の変化に応じて輸出のあり方を見直していくことは重要だ。自民党の安全保障調査会が、防衛装備移転３原則の運用指針の見直しに着手した。現在の運用指針は、防衛装備品の完成品の輸出について、相手国の用途が「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の「５類型