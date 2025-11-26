入院中に患者が亡くなったとしても、原因をうやむやにすれば、同様の事態が繰り返されかねない。真相を知りたいと願う遺族と、病院とのトラブルも後を絶たない。医療事故の原因がしっかりと突き止められるよう、制度を見直すことは重要だ。厚生労働省の有識者会議が、医療事故調査制度の改善策を柱とした報告書案をまとめた。各医療機関に、調査対象とするための判断基準や手順をあらかじめ明文化することを求めたのが特徴だ