W杯ジャンプ男子個人第3戦、小林陵侑の跳躍＝25日、ファルン（ロイター＝共同）【ファルン（スウェーデン）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は25日、スウェーデンのファルンで個人第3戦（ヒルサイズ＝HS95メートル）が行われ、第2戦優勝の小林陵侑（チームROY）は94メートル、95.5メートルの合計237.5点で7位だった。シュテファン・クラフト（オーストリア）が合計249.9点で制し、今季初勝利、通