厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険（国保）の保険料について、未就学児を対象に一律で実施している軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方向で検討に入った。子育て世帯の保険料負担を軽減する狙いがある。２７日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会に拡大案を提示する。同省は来年の通常国会で関連法案を提出し、早ければ２０２７年４月の実施を目指す。同省の調査によると、２３年９月末