阪神・森下翔太外野手（２５）が２５日、来年３月に開催されるＷＢＣでのドジャース・大谷との共闘を熱望し、学びを得ることを心待ちにした。この日はベストナインが発表され、プロ３年目で外野手部門で初選出。阪神からは１９５３年の巨人に並ぶセ・リーグ史上最多の７人が選ばれ、“虎ジャック”となった。あこがれの舞台が、さらに夢にあふれるものとなった。大谷が来年３月のＷＢＣに出場を表明。大スターとプレーできるか