YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で元Jリーガーの鄭大世さんと対談した大人気YouTuber（登録者数は約107万人）で“漫画ワンピースの考察王”ドロピザの凌さんが、北中米ワールドカップを戦う日本代表にとって“最悪のグループ”を予想した。凌さんの回答は「ポット１＝メキシコ、ポット２＝日本、ポット３＝ノルウェー、ポット４＝イタリア（プレーオフを勝ち上がってくる前提で）」。なぜ、“最悪”なのか。